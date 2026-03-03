注目ユニットCLAN QUEEN、3月7日に新宿・東急歌舞伎町タワー前でフリーライブ開催が決定
“アートロック”掲げる注目ユニット・CLAN QUEENが3月7日に新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にてフリーライブ『FREE LIVE「99」』を開催することが決定した。
【画像】すさまじい数のファンが集まった会場…！King Gnu・井口理越しのショット
CLAN QUEENは、音楽、ビジュアル、クリエイティブ、活動のすべてがコンセプチュアルであること＝“アートロック”を標榜する新世代ユニット。コンスタントな配信リリースによって実績を積み重ねる中で、その楽曲性の高さ、クリエイティブが多方面から注目を浴びている。
ワンマンライブは各地でソールドアウトとなっており、大型フェスへの出演も果たすなど注目を集めている。今回のライブはCLAN QUEENとして初めて、スマートフォン、携帯電話に限り撮影可能なライブとなる。イベント参加方法など詳細は、公式サイトにて確認できる。
CLAN QUEENは先日2月18日に新曲「Whitoxin」を配信しており、4月から5月には全国ツアー『CLAN QUEEN "Grand Hotel MONOPOLY Tour" 2026』を開催する。
■『CLAN QUEEN FREE LIVE「99」』
日時：3月7日(土) 午後7：00〜
場所：新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場
