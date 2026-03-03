これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にナダレ注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。

佐渡では、夕方まで高波に注意してください。積雪の多い地域では、引き続きナダレに注意してください。



◆3日(火)これからの天気

雨が降り、雨脚の強まることもあるでしょう。山沿いなどでは次第に雨に雪がまじりそうです。

沿岸部を中心に、南よりや東よりの風が強めに吹くでしょう。

降水確率は、各地で70%以上と高くなっています。



◆3日(火)の予想最高気温

最高気温は、7～11℃の予想です。

昨日と同じくらいかやや低いでしょう。平年並みか平年より3℃ほど高くなりそうです。