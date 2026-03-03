ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表クレイトン・カーショー投手は2日（日本時間3日）、米スポーツ専門局『ESPN』の人気トーク番組にゲスト出演。WBCにかける思いや、昨季までドジャースで同僚だった大谷翔平投手らについて語った。

■現役最後のプレーに意気込み

『ESPN』の人気トーク番組「The Pat McAfee Show」に出演したカーショーは、同僚だった日本選手について「ショウとヤマ（大谷と山本由伸）は本当にすごいよ。二人ともアプローチが全然違うんだ。ヤマは毎日同じことをコツコツやっている。でもショウは投げなきゃいけないし、打たなきゃいけない。ウエイトルームでも怪物級だし、全部がすごい。どうやっているのか全くわからないんだ。何年も見てきたけど……今でもさっぱりわからない。神から与えられた才能だね。でも本当に努力しているよ」と語った。

また、カーショーはWBC出場に関して「準備万端だ。ずっと準備していたんだ。メチャクチャ燃えてるよ。なんでもいい、0イニングでも全試合出場でも。今回で終わりだからね、なんでもやるよ。何度かチーム入りしたかったけれど、今まで色々な理由でダメだったから。米国代表で野球できるなんて、最高だね」と強い意欲を見せていた。

メジャー通算223勝、3度のサイ・ヤング賞を誇るレジェンド左腕は昨季限りで引退。米国代表として現役最後のプレーに臨む。日本代表「侍ジャパン」との対戦が実現すれば、大谷との真剣勝負が見られるかもしれない。