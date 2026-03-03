　3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1160円安の5万6820円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6727.27円に対しては92.73円高。出来高は3万4128枚となっている。

　TOPIX先物期近は3816ポイントと前日比80ポイント安、現物終値比4.86ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56820　　　　 -1160　　　 34128
日経225mini 　　　　　　 56810　　　　 -1170　　　568400
TOPIX先物 　　　　　　　　3816　　　　　 -80　　　 60678
JPX日経400先物　　　　　 34550　　　　　-715　　　　4545
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　 -11　　　　4833
東証REIT指数先物　　　　1988.5　　　　　 -24　　　　 210

株探ニュース