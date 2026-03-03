日経225先物：3日正午＝1160円安、5万6820円
3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1160円安の5万6820円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6727.27円に対しては92.73円高。出来高は3万4128枚となっている。
TOPIX先物期近は3816ポイントと前日比80ポイント安、現物終値比4.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56820 -1160 34128
日経225mini 56810 -1170 568400
TOPIX先物 3816 -80 60678
JPX日経400先物 34550 -715 4545
グロース指数先物 753 -11 4833
東証REIT指数先物 1988.5 -24 210
