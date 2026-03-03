ラストワン賞やばい！『鬼滅の刃』新作一番くじ発表 しのぶ・カナヲ・童磨フィギュア
アニメ『鬼滅の刃』の「一番くじ 鬼滅の刃 〜上弦の弐〜」が7月30日より発売されることが決定した。あわせて景品の一部が発表された。
【写真】不気味すぎる！ラストワン賞の童磨 景品のしのぶ・カナヲのフィギュア
A賞は「胡蝶しのぶ MASTERLISE」、B賞は「栗花落カナヲ MASTERLISE」、C賞は「童磨 MASTERLISE」。そして、ラストワン賞は「童磨 MASTERLISE ラストワンver.」となっている。
D賞〜H賞、ダブルチャンスキャンペーンなどの詳細は後日発表される。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
