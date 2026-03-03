佐渡市で、無病息災を願う『大わらじ』の掛け替えがありました。



佐渡市真野の倉谷地区の住民約20人が参加し、稲わらで大きなわらじを編みました。この風習は、悪者が村の中に入らないように大きなわらじをつるして、大男がいるように見せたことが始まりと言われています。



編み始めて約4時間でわらじが完成しました。



■倉谷地区 柴原豊明区長

「今年1年 集落とかに災害がなく、1年健康で過ごせますように願って作りました。例年より大きいものが出来たのではないかと思います。」



新しい『大わらじ』が集落に春の訪れを告げるということです。