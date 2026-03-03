チェ・ジウ、「私にとってもとても大切な作品です」 映画『冬のソナタ 日本特別版』、コメント映像公開
2002年に韓国KBSで放送され、日本でも社会現象を巻き起こした名作ドラマ『冬のソナタ』が、4Kリマスター版となる映画『冬のソナタ 日本特別版』として6日より劇場公開される。今回、チェ・ジウのコメント映像が公開された。
【動画】『冬ソナ』ファンにメッセージしたチェ・ジウ
日本ではドラマが04年にNHK地上波で放送されると、週末の深夜に放送したにもかかわらず、高視聴率を獲得。日本中が涙で包まれ、“冬ソナ”という言葉だけで心が震えたあの時。誰もが口ずさんだテーマ曲「最初から今まで」、雪景色の中で交わされた永遠の約束…すべてはここから始まり、日本での韓流ブームの先駆けとなった。特に、主人公チュンサンを演じた俳優のペ・ヨンジュンは、ヨン様という愛称で日本の女性を虜にし、来日した際は羽田空港に当時開港以来最多となる約5000人が出迎えるなど、日本でも一躍トップスターに。さらに、ドラマのロケ地の一つ、韓国・チュンチョン市には連日、日本人の観光客が押し寄せるなど、まさに“韓流の原点”として礎を築いたコンテンツとなった。
ドラマ初回放送時から20年の時が流れるも、アニメ化や特集番組が組まれるほど今だにその人気、影響力は衰えず、“あの冬のときめき”は薄れずに多くの人の心を掴んでいる。
そんな名作が、日本のスクリーンにカムバック。ドラマの監督をつとめたユン・ソクホ監督、そしてPAN ENTERTAINMENTの製作陣の「日本の視聴者から長く愛されてきたことへの感謝」という思いから、日本だけのために、劇場版として4Kにリマスターされ、さらに新たに映画用に編曲し直された楽曲、世界で最初のお披露目となる『映画 冬のソナタ 日本特別版』。1400分のドラマを2時間へと大胆に再構成し、物語の核である主人公の2人の“純愛のみ”を抽出した、この濃密すぎる《究極の冬ソナ》はユン・ソクホ監督も全工程に参加した決定版となっている。
今回、ユジンを演じたチェ・ジウのコメント映像が公開に。「冬ソナ」の放送後に “ジウ姫”の愛称で日本でも爆発的な人気を得たチェ・ジウ。今回改めて映画が公開されることに、「再び皆さまにお会いできる機会をいただけたようで、とてもワクワクしていますし、本当に楽しみにしています」と喜び、続けて「私にとってもとても大切な作品です」と作品への愛を改めて伝えながら、「劇場で思い出をもう一度感じていただける時間になれば幸いです」と、特別に日本のファンへのメッセージをおくった。
