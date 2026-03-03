お内裏様とお雛様がまさかの「順番待ち」　ひな壇を占拠して爆睡する白猫ちゃん

3月3日は桃の節句。きれいに飾り付けられたひな壇のど真ん中で、気持ちよさそうに爆睡する1匹の白猫ちゃんの姿がXで注目を集めています。

さらにその下の段ボール箱の中にはもう1匹の白猫ちゃんがすっぽりと収まり、手前には本来の主役であるはずのお内裏様とお雛様が、まるで出番を待つようにポツンと並べられています。この光景、なんともシュール。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

飼い主さんによると、写真に写っているのは双子姉妹の白猫「ぽむりん」ちゃんと「ぽわたん」ちゃん。普段からとても仲が良く、同じ行動やポーズをとるなどシンクロ率が高いという2匹です。

そのうち、今回ひな壇の特等席を見事に陣取っているのはぽむりんちゃんだそうで、実はこうした状況は例年見られるお馴染みの光景。

「毎年、雛人形の段ボールを出すと2匹でやってきて興味津々です。一通り邪魔して飾り出すと乗ります（笑）」と話すように、どうやら2匹にとっても、ひな祭りの準備はワクワクする一大イベントとなっているようです。

しかし今年は少し勝手が違ったようで、ぽむりんちゃんが先に乗って寝てしまったことから、いつもとは異なる「お内裏様とお雛様のスタンバイ」状態が生まれたのでした。

ひな壇の上と下の段ボールで見事に分かれてくつろぐ2匹の姿を見た際の心境について、飼い主さんは「今年は2匹では乗れないからなぁと思っていたらまさかのこの状況になったので笑えました。まさに順番待ちになってしまいました」と語ります。

箱の中で大人しく丸くなるぽわたんちゃんも、お内裏様、お雛様と一緒に「自分の番」が来るのを今か今かと待っているのかもしれませんね。猫ちゃんたちの自由気ままな姿に、見ているこちらも思わずほっこりしてしまう、癒やしたっぷりの「ひにゃまつり」エピソードでした。

＜記事化協力＞

ぽむりんとぽわたんさん（@pom_powa_nyan）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030303.html