趣里、母・伊藤蘭のツアー東京公演にSPゲストで出演決定 約1年4ヶ月ぶり母娘共演へ
歌手の伊藤蘭が開催する全国ホールツアー“伊藤蘭コンサートツアー2026「Dance on！Love on！」”の5月30日、31日の東京・SGC HALL ARIAKE公演に、娘で俳優の趣里がスペシャルゲストとして出演することが決定した。
【写真】趣里＆伊藤蘭の東京ガーデンシアターでの共演ショット
同ツアーは、4月4日に神奈川・カルッツかわさき ホールからスタートし、大宮・ソニックシティ 大ホール、大阪・フェスティバルホール、5月に名古屋・COMTEC PORTBASE、東京・SGC HALL ARIAKE、6月に福岡・キャナルシティ劇場でのツアーファイナルと全国6箇所のホールを巡る内容となっている。
伊藤蘭と趣里がステージで共演するのは、初の母娘共演となった「伊藤 蘭 〜Over the Moon〜 コンサートツアー 2024-2025」のツアーファイナル2025年1月25日・東京ガーデンシアター公演に趣里がサプライズ出演したとき以来、約1年4ヶ月ぶりとなる。
前回は、趣里がヒロインを務めたNHK朝の連続テレビ小説『ブギウギ』の劇中歌「買物ブギー」と「ラッパと娘」をソロで披露。アンコールでは奥田民生とトータス松本が提供した「春になったら」を2人で手を繋いで歌い、まさかの母娘デュエットが実現した夢のような一夜となった。
また、SGC HALL ARIAKE公演では、紙テープ応援も可能となっており、数々の音楽番組制作や音楽ライブ主催、そしてEXシアター六本木の運営をしてきたテレビ朝日のノウハウが結集した新会場で、この会場で紙テープ応援が行われるのはもちろん初の試みとなる。
【伊藤 蘭 コンサートツアー 2026 「Dance on！Love on！」】
■神奈川公演
2026年4月4日(土) [開場]17:00／[開演]18:00 神奈川・カルッツかわさき ホール
■埼玉公演
2026年4月18日(土) [開場]16:00／[開演]17:00 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
■大阪公演
2026年4月29日(水祝） [開場]16:00／[開演]17:00 大阪・フェスティバルホール
■愛知公演
2026年5月16日(土) [開場]16:00／[開演]17:00 名古屋・COMTEC PORTBASE
2026年5月17日(日) [開場]14:00／[開演]15:00 名古屋・COMTEC PORTBASE
■東京公演 ＜紙テープ応援OK！＞
2026年5月30日(土) [開場]16:00／[開演]17:00 東京・SGC HALL ARIAKE
2026年5月31日(日) [開場]14:00／[開演]15:00 東京・SGC HALL ARIAKE
スペシャルゲスト:趣里 [5/30(土)31(日)両日出演]
■福岡公演
2026年6月6日(土) [開場]16:00／[開演]17:00 福岡・キャナルシティ劇場
2026年6月7日(日) [開場]14:00／[開演]15:00 福岡・キャナルシティ劇場
