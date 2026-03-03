『からかい上手の高木さん』作者、週刊少年ジャンプの注目作のキャラ描く 『さむわんへるつ』累計20万部突破

『からかい上手の高木さん』作者、週刊少年ジャンプの注目作のキャラ描く 『さむわんへるつ』累計20万部突破