『からかい上手の高木さん』作者、週刊少年ジャンプの注目作のキャラ描く 『さむわんへるつ』累計20万部突破
『週刊少年ジャンプ』で連載中の青春ラジオラブコメディ『さむわんへるつ』（ヤマノエイ・著）、4日発売の2巻をもって、コミックスの累計発行部数が20万部を突破した。2巻には『からかい上手の高木さん』『マネマネにちにち』（小学館刊）の山本崇一朗氏からの推薦コメントと、本作のヒロイン・水尾くらげを描きおろしたイラストが寄せられた。
【画像】週刊少年ジャンプ注目作！昨年連載開始で20万部を突破した『さむわんへるつ』
本作は、『週刊少年ジャンプ』2025年42号（同年9月16日発売）から連載がスタート。深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生・ミメイが、マイペースな同級生の少女・くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を、2人のボケ＆ツッコミとゆるっとした日常を交え、心地良いテンポで描く注目作。
山本氏は、「『こんなかわいいがあったのか！』と毎週興奮しております この2人にしかできない最高にかわいいやりとり、ずっとみていたいです」と推薦コメントを寄せている。
