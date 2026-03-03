乃木坂46川崎桜、誕生日企画でプリンセスに さくたんから“愛のメッセージカード”も
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）が、4月17日に23歳の誕生日を迎える。それを記念して、1st写真集『エチュード』（4月14日発売）を出版する新潮社から、誕生日お祝い企画が発表された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
16日までにオンラインストア「新潮ショップ」から『エチュード』を購入した人限定で、「23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード」が封入された写真集が届く。
「ファンの方々と一緒にお祝いしている気持ちになりたい」と、川崎の誕生日「当日」となる4月17日に購入者の元に届くようになっている。
メッセージカードの写真は、この企画のためにプリンセス姿で撮り下ろしている貴重な一枚。カードの裏には23歳の誕生日を目の前にした川崎が書いたメッセージがプリントされている。数量限定で、なくなり次第予約終了となる。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
