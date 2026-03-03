デザートチーズ人気じわり　カロリー・糖質抑えめで「罪悪感ない」の声も　期間限定フレーバーなど新商品が次々登場

ケーキなどの洋菓子と比べてカロリーや糖質が低い「デザートチーズ」の売り上げがじわじわと伸びている。3月は、期間限定のフレーバーや“ケーキを再現”した商品など、各社から新商品が続々と発売される。

“ヘルシー系スイーツ”として注目「デザートチーズ」

もっちりしたぷにぷにの生地の中から、あふれ出す果汁ソース。

一見グミのようにも見えるお菓子は「ひとくちチーズデザート あまおうⓇ苺」チーズに甘みを加えたスイーツ系食品だ。

今、こうしたデザートチーズの売り上げがじわじわと伸びていて、都内のディスカウントストアでも売れ行きが好調だという。

取材班：

チーズコーナーには、ずらっとデザートチーズが並んでいます。いろいろな種類があります。

「デザートチーズ」はケーキなどの洋菓子に比べ、カロリーや糖質が低く抑えられていることから、罪悪感なく食べられる“ヘルシー系スイーツ”としても注目されている。

客：

普段チーズを食べているけど、変わり種として食べてみたく興味本位で購入しました。

客：

ケーキほど罪悪感がないのでいいかなと思って。

客：

おやつ感覚で買ってみたりします。なるべく常備したい。

「QBB」ブランドからデザートチーズを展開している六甲バターは販売当初に比べ、売り上げが2倍になっているという。

六甲バター 製品開発部・片山和子さん：

2024年の実績で販売個数が2000万個を突破し、発売当初の2009年より倍増しています。

期間限定フレーバーなど新商品が続々登場

デザートチーズ市場が活発化するなか、3月に入り、各社から新商品が次々と発売されている。

ロングセラーの「小さなチーズケーキ」シリーズを展開する森永乳業は、2日からカルピスとコラボした商品「森永 小さなチーズケーキ×カルピス」を期間限定で販売。

また、クリームチーズ「Kiri（キリ）」を販売するベル ジャポンからは、2日に期間限定フレーバー「キリ フルーツブレンド アサイー&ストロベリー」が新たに登場した。

ベル ジャポン キリ ブランドマネージャー・渡邊玉逭さん：

普通にフルーツやケーキを買う値段がどんどん上がってきている中で、比較的購入しやすい価格で召し上がっていただきやすい商材なのかなと。

さらに、1日に発売された六甲バターの「QBBチーズデザート」シリーズの新商品「チーズデザート6P いちごのショートケーキ」は、イチゴのショートケーキ味を再現した自信作だ。

六甲バター 製品開発部・片山和子さん：

食べた瞬間に生クリームの風味が感じられて、徐々にイチゴの甘酸っぱさと濃厚な芳醇な香りが広がって、ショートケーキのおいしさを一粒で表現した商品です。

発売元は今後、デザートチーズの認知度をさらに高め、売り上げを伸ばしていきたい考えだ。

（「イット！」3月2日放送より）