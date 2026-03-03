プレイステーションのオンラインサービスがメンテナンス中。一部タイトルでマルチプレイに影響本日3月3日18時まで
【PlayStation：オンラインサービスのメンテナンス】 期間：3月3日11時～18時
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーションのオンラインサービスにおけるメンテナンスを本日3月3日11時より実施している。
今回のメンテナンス中は、一部タイトルでオンラインマルチプレイを利用できない場合がある。なお、メンテナンスの終了日時は本日3月3日18時を予定している。
2026年3月3日（火）11:00～18:00にPlayStation®のオンラインサービスにおいてメンテナンスを実施する予定です。- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) March 2, 2026
メンテナンス中は一部のタイトルでオンラインマルチプレイをご利用いただけない場合がございます。 pic.twitter.com/3FkpCuQmlh
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment