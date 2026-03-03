髪型迷子の40・50代必見！！ まるっと真似 → 即こなれ♡【最旬トレンドボブ】

自分に似合う髪型を見失いがちな大人世代こそ、今どきの質感を加えたボブで印象をアップデートしてみませんか？ トップのボリュームや首筋のラインを美しく見せるカットは、若々しい雰囲気を引き出す鍵に。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、そんな洗練された品格とトレンド感を両立した最旬トレンドボブを紹介します。

上品さと動きを両立する、プチウルフボブ

まろやかなブラウンカラーが落ち着いた印象を与える、プチウルフボブ。トップをふんわりと内側にワンカールさせつつ、襟足を控えめに外ハネさせることで、今どきなこなれ感を演出しています。ボブの安心感を残しながら、さりげない軽やかさを取り入れたい人にフィットするスタイルです。

ラフな質感が魅力の短めくびれボブ

ほどよくくすんだグレージュカラーに、クシュッとしたラフな質感を組み合わせた短めボブ。顔まわりをふんわりとさせて首元をくびれさせることで、メリハリのあるシルエットを実現しています。毛束感を意識した外ハネの動きが、日常の装いに躍動感と抜け感を添えてくれるデザインです。

艶感際立つ、ストレートタッチの切りっぱなしボブ

透明感のあるグレージュが美しく映える、ストレートタッチの切りっぱなしボブです。毛先をほんのり外ハネに仕上げ、ウェット感のあるスタイリングを施すことで、洗練された都会的な印象に。余計な広がりを抑えたタイトなシルエットが、大人世代に必要な清潔感と艶感を存分に引き立てます。

やわらかに揺れる、長めのボブレイヤー

透明感たっぷりのグレージュカラーを採用した、女性らしい長めのボブレイヤー。ベースをぷつっと切り揃えて外ハネにしつつ、トップはナチュラルに内側へ流れるようカットされています。上品な質感をキープしながら、レイヤーによるふんわりとした空気感の楽しめる、優しい雰囲気のスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@acco.mama様、@nico_saki.0420様、@yussy3様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里