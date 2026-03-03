可愛いの発見！！！【シャトレーゼ】今しか食べられない「新商品」って？

【シャトレーゼ】では、春らしくて可愛いケーキが、「新商品」として登場中。どのケーキも、見ているだけで心が弾むような可愛らしいデコレーションが特徴で、食べる前から楽しませてくれそう。急いでチェックしてみて。

ほんのりピンクがキュートなミニケーキ

ほんのりピンク色のケーキに、お雛様といちごのトッピングをあしらった雛祭り限定の「桃の節句 ちいさなひなケーキ（ピンク）」。土台はホワイトチョコチップをサンドした苺風味スポンジで、スポンジの周りを苺クリームでデコレーションしています。クリームの色が淡いピンク色になっていて、見ているだけで春の暖かさを感じられそうです。2026年3月3日までの限定販売。

定番ケーキも春の仕様に

@ftn_picsレポーターともさんが「みんな大好きな定番チョコショートのひなまつりバージョン」と、紹介している「桃の節句 チョコショート」。桃の花がデザインされたケーキフィルムから、春のムードが満点。定番メニューも、トッピングやフィルムが変わるだけで、普段とは違った雰囲気を楽しめます。ココアスポンジとチョコチップ入りチョコクリームの組み合わせは、大人も子どもも喜びそう。2026年3月3日までの限定販売。

ひしもちをイメージしたカラフルケーキ

「桃の節句 苺のトルテ」は、ピンク、白、緑と異なる色のスポンジとクリームを組み合わせて、ひしもちのように仕上げたケーキです。ピンクは苺スポンジ、緑は抹茶スポンジで、その間には洋梨シロップ漬け、黄桃シロップ漬け、ダイス苺とホイップクリームがサンドされています。レポーターともさんも、「スポンジのくちどけは優しく、クリームは程よい甘さ、フルーツも楽しめる」と絶賛しています。2026年3月3日までの限定販売。

春の陽気を楽しむ華やかさ

苺クリームのピンクとりんご風味クリームのグリーンが華やかな春を連想させる、「春いちごと桃のふんわりケーキ」。パステルカラーのクリームと鮮やかな苺のコントラストが鮮やかで、春の陽気が楽しめます。クリームの中には、苺シュガーチップ入り苺クリームや桃ジュレを重ねており、見ても食べても春らしさを感じられる仕上がりになっているようです。2026年4月3日までの限定販売なので、気になる人は急いで店舗へ。

ひなまつりや春を連想するビジュアルのシャトレーゼの「新商品」は、どれも見逃せない可愛さばかり。家族や友人とシェアして食べれば、テーブルの上も一気に華やかになりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる