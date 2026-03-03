フランクフルトのFW神代慶人がU-21チームで活躍

フランクフルトのFW神代慶人がU-21チームで公式戦初得点を含む2得点で3-2の勝利に貢献した。

フランクフルトU-21はSVロート＝ヴァイス・ヴァルドルフと対戦。今冬に加入した18歳の神代はスタメンで公式戦デビューを飾ると、GKとの1対1を確実に沈めて同点ゴールを記録。さらにセットプレーのこぼれ球を押し込む形で2点目もゲット。“ドッペルパック（1試合2得点）”でチームに勝利をもたらした。

フランクフルトの公式Xでは神代のゴール動画が公開されている。ロアッソ熊本でJ2通算13得点の実績を残して欧州に渡ったストライカーの早速の活躍にファンからは「慶人が止まらないー！」「順調にドイツに馴染めてるのが本当に何より」「どこまで爆発するか本当に楽しみすぎる」「これが熊本の至宝」「えぐい！」「流石です」「ストライカーとしての凄みが増してる」「ドイツでも迷いなく正確に振り抜く」といったコメントが寄せられていた。新天地でも初戦から持ち前の決定力を存分に発揮した。（FOOTBALL ZONE編集部）