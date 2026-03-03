『ばけばけ』トキ＆ヘブン、車夫・永見の新事実に衝撃 視聴者もびっくり「不器用すぎる」「心配だろうな」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第107回）が3日に放送され、松江から熊本へ付いてきた車夫・永見（大西信満）の新事実が判明すると、ネット上には「えええ？」「流石に不器用すぎる」「心配だろうな」などの反響が寄せられた。
【写真】第107回にはDAIGOも登場！
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から“フィリピンに行って滞在記を書いてみないか”と手紙で誘われたヘブン。トキへの英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキもがんばってはいるが、なかなか英語は上達しない。
そんなある日、トキとヘブンは鼻をすすりながら手紙を読んでいる永見の姿を目撃。ヘブンが「テガミ？」と声をかけると、永見は申し訳なさそうに頭を下げつつ「すんません…妻からで」と答える。
ヘブンが初耳といった様子で「ツマ？ツマサンイル？」と聞くと、永見は「実は…松江に妻と子どもを残してきちょりまして…」と告白。そばで話を聞いていたトキも驚きの表情を浮かべていると、永見は続けて「妻は…わしより不器用ですけん。松江を離れたら…不幸せになりますけん、それで…」と打ち明けるのだった。
ヘブンが呆然としつつ「ナルホド…」と応じると、ネット上にも「えええ？永見さん妻子がいた!!」「永見さん妻子持ちだった！会いたいよね…」「不器用だからヘブンさんに言ってなかった！」「家族の事誰にも話してなかったの流石に不器用すぎる」「松江に残して来たなら、永見さんも心配だろうな」といった声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
