「Carry by MIRAI SPEAKER」

ミライスピーカーは、Bluetooth機能も搭載したテレビ視聴用の手元スピーカー「Carry by MIRAI SPEAKER」を、3月3日に発売した。直販価格は24,750円。

特許技術「曲面サウンド」を採用した同社のミライスピーカーシリーズは、テレビの言葉の聞こえにくさを改善するスピーカーとして、シリーズ累計40万台を突破する好評ぶりだという。

そんななか「自由に持ち運んで、“テレビの言葉くっきり”をより楽しみたい」「Bluetoothでスマホと繋いで、音楽も高音質で楽しむスピーカーとしても使いたい」という要望があったとのこと。

これらの声に応えるべく、「曲面サウンド」とは異なるアプローチで最適な音響技術を採用し、Bluetooth機能も搭載することで、テレビ視聴と音楽リスニングの両方を高品質で楽しめるように開発したのが、今回のCarry by MIRAI SPEAKERだという。

テレビ横に設置する従来モデルと異なり、Carry by MIRAI SPEAKERは手元で使うことに特化。テレビ視聴時には、デジタルプロセッシング技術を活用した「言葉くっきり機能」でドラマのセリフやニュース・ナレーションなどを明瞭にし、音楽リスニング時には“高音質ハイパワーBluetoothスピーカー”として使用できる。

筐体は、音の響きを豊かにするMDF材を採用し、見た目の質感と高音質を両立。ブラック×グレーの落ち着いた配色とコンパクトなフォルムで、使用する方の年齢問わず、どんな空間にも自然に溶け込むという。

本体スピーカーとベースユニットがセットになっている

本体スピーカーとベースユニットがセットになっており、ベースユニットにARC対応のHDMI入力、光デジタル音声入力、3.5mmアナログ音声入力、電源用のUSB-Cを搭載。このベースユニットをテレビと有線接続する。

ベースユニットと本体は2.4GHzワイヤレスで無線接続され、最長40mまで使用可能。ベースユニットは充電器も兼ねるため、使用後は本体スピーカーをベースユニットに載せれば充電できる。本体スピーカー単体の充電も可能。

本体スピーカーはBluetooth 5.3と3.5mm AUX入力に対応。ヘッドフォン出力も備え、深夜の視聴時やプライベート空間でも便利に使えるという。電源用USB-Cも搭載。

内部を可視化したイメージ図。前面にアングルド・マウントのステレオスピーカー、背面にパッシブラジエーターを備える

ドライバー構成は、アングルマウントされたステレオスピーカーとパッシブラジエーター。出力は合計10Wでパワフルで迫力あるサウンドを実現する。

手元のスピーカーとしてテレビ視聴に最適な「言葉くっきり機能」を搭載。DSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)を内蔵し、人の声の周波数帯域を強調。BGMや効果音を抑制しつつ、小さな音は大きく、大きな音は抑えることで、聴き取りやすさを高める。

同機能はワンプッシュで瞬時にONにでき、弱・強の2段階で効果を調整できる。

そのほか臨場感あるサウンドを体験できる3Dサウンド機能、設置場所を背後にする場合などにスピーカーの左右を入れ替えられるLR反転機能、就寝前の使用に便利という60分スリープタイマー機能なども備える。

本体スピーカーの連続使用時間は最大約18時間。外形寸法と重さは、本体スピーカーが218×65×100(幅×奥行き×高さ)/約800g、ベースユニットが180×60×25(同)/約100g。

専用ACアダプターやUSB-Cケーブル×1(約1.5m)、3.5mmステレオ音声ケーブル(約1m)、角型光デジタルケーブル(約1m)キャリングハンドルなどが付属する。