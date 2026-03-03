日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金・午前９時）は３日、前日２日に行われた侍ジャパンの強化試合、オリックス戦について報じた。

試合では本塁打を放った吉田正尚（レッドソックス）が右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさの新パフォーマンスを披露。

前回大会で国民的流行となった「ペッパーミルポーズ」に続く？お茶パフォーマンスは、大谷翔平（ドジャース）から前日の練習中にムチャぶりされた北山亘基投手（日本ハム）が「寝られないくらい考えて、ムチャだろと思ったんですけど」ひねり出したものだった。

しかし浸透度はイマイチ。鈴木誠也（カブス）が試合後に「また変えるでしょ？ちょっと不評だった。もうちょっと盛り上がるのをやっていけたら」と笑いながら語ったことを映像とともに紹介した。

これに番組ではナレーションで「大谷選手から『もう一回考えて』とダメ出しをされたそうですが、北山投手は『さすがにしんどいです』と返したとのこと」と伝えられるとスタジオは大爆笑に。ＭＣの武田真一アナウンサーは「でもチームの雰囲気良さそうですよね」と笑顔で語った。