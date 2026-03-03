お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。芸人としてのこだわりを明かした。

この日は「お笑い世代間ギャップを埋めようSP 平成VS令和 ズレ過ぎた芸人たちの価値観」と題して放送された。

「お笑いはそんなに流行ってない」など切れ味鋭い発言が目立つダウ90000蓮見翔。そんな蓮見について、出川哲朗は「キャラと言い方がおとなしいから、プロレスに見えない」、FUJIWARA藤本敏史も「蓮見って本気に聞こえる」と印象を口に。これに蓮見は「本気で言ってるわけないじゃないですか。全部うそですよ。お笑いだって流行ってますよ！」と返して笑わせた。

大悟は「これだけの先輩がそう思ったってことは、言い方がまだちょっとヘタってこと」と指摘。「本当のこと言わないでって思う。わしの芯にあるものやけど、本当のことは言わない。本当のことを言うと、芸人じゃなくて意見を言う人になっちゃう。ちゃんとしたこと言われたら、勝てませんよ」と話しつつ、「蓮見の面白いところはそこやから、ちょいちょい間違いを入れてほしい」と助言した。