イスラエルのネタニヤフ首相は、イランへの軍事攻撃を開始した理由について、「いま攻撃をしないと核の開発計画を止められなかった」と主張しました。

イスラエル ネタニヤフ首相

「イランは新たな拠点や施設と地下壕の建設に着手した。もし、いま行動しなければ彼らの弾道ミサイル計画と核爆弾開発は数か月以内に手が出せなくなり、将来いかなる行動を取ることも不可能になっていたはずだ」

ネタニヤフ首相はFOXニュースで先ほど、このように述べ、イランの攻撃の正当性を主張したうえで、イラン国民が民主的に選ぶ政権を樹立するために条件を整えると述べました。

また、トランプ大統領がいなければ、作戦は実行に移されなかったと感謝しました。

これに先立ち、ネタニヤフ首相は、1日のイランからのミサイル攻撃で9人が犠牲となったイスラエル中部の現場を視察しました。

イスラエル ネタニヤフ首相

「テヘランの暴君（イラン）は民間人を標的にしている。我々は民間人を守るためにイランを攻撃している」

ネタニヤフ氏は市民に犠牲が出たことを強く非難。

一方で、イランでは先月28日に南部の小学校が攻撃をうけ、165人が犠牲になっていて、これについて問いかけると…

記者

「イランの学校で165人が犠牲になったことについて、どう説明しますか。市民の犠牲を最小化しようと努めていますか」

答えることなく、その場を立ち去りました。

こうしたなか、イランの革命防衛隊の司令官は2日、イランとオマーンの間に位置するホルムズ海峡を封鎖したと述べました。「通過を試みる船舶はすべて焼き払う。この地域から一滴の石油も流出させない」としています。