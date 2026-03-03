2月に行われたミラノコルティナオリンピック™のメダリストたちが勢ぞろいし、日本の氷上を華やかに彩る。世界のトップスケーターが集う氷上の祭典「木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」が大阪（東和薬品RACTABドーム）、東京（東京辰巳アイスアリーナ）で4月に開催。すでに発表済みだった日程に加え、各都市1日ずつ追加公演が行われることが2日、発表された。今年で20周年を迎えるスターズ・オン・アイスは4年に一度のスペシャル・エディションとして4月3〜5日に大阪（東和薬品RACTABドーム）、4月10〜12日に東京（東京辰巳アイスアリーナ）で開催される。

出演スケーターにはミラノ五輪のペアでショートプログラム（SP）5位から大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）をはじめ、女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（25・シスメックス）、フィギュア界で日本史上最年少となる17歳で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）、男子シングルで2大会連続で銀メダルを獲得した鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）、銅メダルの佐藤駿（22、エームサービス/明治大）が名を連ねた。

さらに昨年に続き、22年四大陸選手権で銀メダルを獲得した村元哉中（32）&高橋大輔（39）も登場。アリサ・リウ（20、アメリカ）やイリア・マリニン（21、アメリカ）など世界最高峰のスケーターたちも出演し、至高のアイスショーを披露する。また、スターズ・オン・アイスならではのトップスケーターたちによる豪華共演“グループナンバー”にも注目が集まる。

【公演日程】

■大阪公演

4月3日（金）〜5日（日） ＠東和薬品RACTABドーム

■東京公演

4月10日（金）〜12日（日） ＠東京辰巳アイスアリーナ

※3日、10日が追加公演

【出演者】

坂本花織（25・シスメックス）

千葉百音（20、木下グループ）

中井亜美（17、TOKIOインカラミ）

島田麻央（17、木下グループ）

鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）

三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）

佐藤駿（22、エームサービス/明治大）

友野一希（27、第一住建グループ）

三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）

長岡柚奈（20、木下アカデミー）、森口澄士（24、木下アカデミー）組（木下アカデミー）

村元哉中（32）、高橋大輔（39）組※大阪公演のみ

イリア・マリニン（21、アメリカ）

キーガン・メッシング（34、カナダ）

ジェイソン・ブラウン（31、アメリカ）

アリサ・リウ（20、アメリカ）

イザボー・レヴィト（18、アメリカ）

アンバー・グレン（26、アメリカ）

ディアナ・ステラート＝デュデク（42、カナダ）、マキシム・デシャン（34、カナダ）組

マディソン・チョック（33、アメリカ）、エヴァン・ベイツ（37、アメリカ）組

パイパー・ギレス（34、カナダ）、ポール・ポワリエ（34、カナダ）組

※今後、国内外のゲストスケーターの追加発表を予定している