【ワシントン＝阿部真司、池田慶太】米国のトランプ大統領は２日、米国とイスラエルによるイランへの攻撃を巡り、米ＣＮＮのインタビューで「我々はまだ彼らに厳しい打撃を与え始めてもいない。大きな波はもうすぐ来る」と述べ、より大規模な攻撃を行う可能性に言及した。

米中央軍は同日、これまでに軍事拠点１２５０か所以上を攻撃したと発表した。

トランプ氏はホワイトハウスの会合では「当初は４〜５週間と予想していたが、我々にはそれより長く続ける能力がある」と述べ、長期戦も辞さない姿勢をアピールした。「世界で圧倒的に最強かつ強大な軍隊を有している。我々は容易に勝利するだろう」とも訴えた。

地上部隊の派遣を巡っては、米紙ニューヨーク・ポストのインタビューで「私は臆病ではない。どの大統領も『地上部隊は派遣しない』と言うが、私はそうは言わない」と語り、否定しなかった。ヘグセス国防長官は２日の記者会見で、地上部隊について「何をするかしないかを伝えるのは誤りだ」と強調しつつ、「終わりのない戦争ではない」とも述べた。

同席した米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長は、中央軍が同日中に追加の部隊派遣の受け入れを予定していると説明した。