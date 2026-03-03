おじいちゃんと子犬が初めて顔を合わせたときの、思わず頬が緩むやり取りがInstagramで話題になっています。投稿したのは、豆柴のスシ郎くんと暮らす「豆柴スシ郎」さん。「おじいちゃんとのやりとり、また見たい」といったコメントが寄せられています。

【動画：おじいちゃんが『小さな子犬』と初めて会った結果→互いにテンションが上がり…ずっと見ていたいやり取り】

おじいちゃんと全力のわちゃわちゃタイム

登場するのは、豆柴のスシ郎くん。とある日、おじいちゃんの「ウェ～！」という陽気な掛け声が響くと、スシ郎くんのスイッチは一気にオン！まるでおもちゃのように動くおじいちゃんの手を、捕まえようとしたり軽やかなジャンプで飛び越えたりと、とても楽しそうだったとか。

捕まりそうで捕まらない、スリル満点の追いかけっこに2人のテンションは最高潮だったといいます。スシ郎くんが部屋中を元気いっぱいに走り回る様子を見て、おじいちゃんも嬉しそうだったそう。お互いに楽しくて仕方がない、楽しい時間が伝わってくるかのようです。

なでられるより遊びたい！

ひとしきり遊んだ後、おじいちゃんは優しくなでようと手を伸ばしたんだそう。ところが、スシ郎くんは「まだ遊び足りない！」とばかりに、なでられるのをスッとかわしたといいます。

スシ郎くんは、「なでるより、もっと遊んで～」と言わんばかりに、なでられるのを避けていたんだとか。おじいちゃんも諦めずに、スシ郎くんをなで続けたといいます。

おじいちゃん大好き

スシ郎くんはおじいちゃんになでられて、ようやく落ち着いてきた様子だったといいます。今度は、目の前にいるおじいちゃんに興味津々だったそう。おじいちゃんの匂いをクンクンと嗅ぎ、周りを歩きながら調査を開始したのでした。

最後には、おじいちゃんの顔をペロっとなめて「大好きだよ」の気持ちを表すスシ郎くん。おじいちゃんは驚きながらも、とても嬉しそうだったといいます。この日をきっかけに、さらに2人の絆が深まったのでした。

この投稿には「おじいちゃんのほうが面白い！」「おじいちゃんとのやりとり、また見たいです」など、2人の名コンビぶりに魅了される声が届いています。

投稿者である「豆柴スシ郎」さんのInstagramでは、甘えん坊で活発なスシ郎くんの、表情豊かな日常がたくさん投稿されています。おじいちゃんとの共演を楽しみに、スシ郎くんの成長を温かく見守りたいですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「豆柴スシ郎」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。