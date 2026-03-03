大谷翔平の登場で「静かだったファン」が一変…移動中の光景に米メディアも注目「まさにスーパースターだ」と海外反響

連覇を目指す侍ジャパンにおいて、大谷が果たす役割は多岐に渡る(C)Getty Images

熱気が高まっている。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕を目前に控えた野球日本代表。2大会連続4度目の優勝を目指す「侍ジャパン」が最終調整を進める中、3月1日には新幹線での移動中に見られた“異様な光景”が反響を呼んだ。

新大阪駅に到着した「侍ジャパン」の首脳陣や選手たちが次々と新幹線から降りていき、そのホームには、スマホを手に待ち構えているファンの姿が。そして次の瞬間、警備を付けた大谷の姿が見えると、「きゃー！」「翔平さーん！」などと大きな歓声が上がった。

スーパースターがもたらす狂乱には、米メディアからの視線も熱い。その中で『Jomboy Media』の公式Xは、ホームで撮影された実際の映像を引用すると、「日本のファンは静かだった、オオタニが現れるまでは」と投稿。圧倒的な存在感に驚きを隠せない様子だ。