「超極太ライン」木梨憲武、ビートたけし＆所ジョージとの音楽プロジェクト始動を報告「ものすごい曲ができました!!」 豪華3ショット公開
とんねるずの木梨憲武（63）が3日、自身のインスタグラムを更新。所ジョージ、ビートたけしとの音楽プロジェクト始動を報告した。
【写真】「凄い3ショット…」木梨憲武＆ビートたけし＆所ジョージが3人で写真
木梨は「超極太ライン」と書き出し、「たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！ものすごい曲ができました!!ボーカルは、北野武さんか、ビートたけしさんか、松鶴家たけしさんです」とつづり、3ショットを投稿。
そして「お問い合わせはまだしないでください…音楽業界ザワザワ！！BEETさんにご祝儀いただきました！」と伝えた。
