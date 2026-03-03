イランの軍事組織・革命防衛隊は2日、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を表明しました。原油価格の高騰など日本や世界経済への大きな影響が懸念されます。

イランの革命防衛隊の高官は2日、イラン南岸にあるホルムズ海峡を封鎖し、通過を試みる船舶は「焼き払う」と表明しました。イランメディアが報じました。

ロイター通信は1日、原油タンカーなど少なくとも150隻の船舶がホルムズ海峡付近で停泊していると報じています。

ホルムズ海峡は世界の原油消費量のおよそ2割が通過するエネルギー輸送の要衝で、このうち8割が日本や中国、インドなどアジア向けだということです。日本は輸入する原油の9割以上を中東地域に依存していて、封鎖が長引けば、世界的な原油価格の高騰や日本への影響が懸念されます。

一方、ロイター通信によりますと、イランの首都テヘランでは2日、激しい空爆が行われ、市内の警察署は跡形もなく破壊されました。中東のテレビ局アルジャジーラによりますと、イラン全土で少なくとも555人が死亡したということです。テヘランの住民はNNNの取材に応じ、「去年6月の攻撃とは比較にならないほど激しい」と話しています。