“リアル春麗”堀江聖夏アナ、笑顔で“骨折＆手術”報告「板割りしたら骨折しました。労わりたい」→きょうから仕事復帰

“リアル春麗”堀江聖夏アナ、笑顔で“骨折＆手術”報告「板割りしたら骨折しました。労わりたい」→きょうから仕事復帰