¡Ö½÷Í¥¤«¤È¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î·ãÊÑ¥â¥Ç¥ë»Ñ¡ª¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×Âîµå¡¦Ä¹ùõÈþÍ®¤ËÁûÁ³
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¯¤®ÉÕ¤±¤À¡£
¡¡£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï£ó£á£æ£á£ò£é¡Ø¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âîµå½÷»Ò¤ÎÄ¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¡£¡Ö¥Ç¥Ë¥à¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡ÈÂç¿Í¤é¤·¤¯¡É¡¡¶¥µ»¤äÉáÃÊ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦°ìÌÌ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££²¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö£³¡¿£²£´¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¡ô£ó£á£æ£á£ò£é¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³ºÐ¤ÎÄ¹粼¤Ï¿ÈÄ¹£±£¶£´¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡££²£°£²£µÇ¯¤Ë£×£Ô£Ô¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¤Ê¤É¤ò¾þ¤ê¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£±£¶°Ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥à¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤òÊÑ¤¨¡¢¤¤ê¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬²ÃÂ®¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö°ì½Ö¤É¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤ã¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ó¤À¤Ã¡ª¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤¾¤Ã¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¡Ö¥¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤¨¤§¡¼¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤·¡¢åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ¿Â§¡×¡ÖÅ·¤ÏÆóÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£