「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、オリックス−韓国代表」（３日、京セラドーム大阪）

韓国代表の柳志荽監督が試合前会見に臨み、前日２日の強化試合、日本代表−オリックス戦について語った。日本は先発の菊池雄星投手が４回６安打３失点。打線も中盤までは吉田正尚外野手のソロによる１点に抑えられ、終盤に追い上げたが３−４で敗れた。

「ゲーム拝見いたしました」とした柳監督は「今現在のローテーションで、おそらく（７日・韓国−日本戦の先発が）菊池選手になるであろうということは予想しておりますけれども、まだ確実ではないので。あくまでも昨日のゲーム、コーチ、スタッフ、そして選手たちとみんな一緒に見まして、分析チームもアナリストたちも一緒に見ておりまして、その状況というもの、内容についても確認もいたしました」と話した。その上で「今回ＷＢＣに参加をするすべての国が１００％のコンディションかというと決してそうではないと思います。ですので、そういった中で参加国の一つである日本が昨日１試合を終えたわけですけれども、その１試合を見て、今現在の日本の戦力がこうであるというようなことは断言できないというふうに考えておりますので、韓国チームはあくまでも自分たちの準備をしっかりとして、本戦に備えたいと考えております」と慎重に言葉を選んだ。