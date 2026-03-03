USJ、25周年バージョンの「NO LIMIT！ パレード」公開 熱狂ダンスタイムで一体感＆祝祭気分を満喫
【女子旅プレス＝2026/03/03】2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜」を3月4日（水）〜 2027年1月11日（月）まで開催。4日、祝祭イヤーを彩る25周年記念パレードがお披露目された。
【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」
パーク開業25周年のテーマ“Discover U！！！”は、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味が込められたもの。一年を通じて刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年を届ける。
「 NO LIMIT!パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜」は、パークの人気パレード「NO LIMIT！パレ―ド」の25周年バージョンとなり、1日1回／約40分の公演となる。
カラフルな25周年アニバーサリーフロートを先頭に、ハローキティ、ピーナッツ、ミニオン、セサミストリート、SING、マリオと仲間たち、ポケモンのフロートが順にお目見え。周年を記念した特別なパレードソング「The Power of U」を中心とした賑やかな楽曲が流れ、エンターテイナー、パークの仲間たちのコスチュームも周年仕様でお祝いムードを全身でアピールしている。
ポケモンのフロートでは、周年と同じ数の25匹のピカチュウが大量発生。どこを見ても可愛い空間につい笑顔がこぼれる。
マリオと仲間たちのフロートでは、クリスタルカラーのハテナブロックが登場。パレードフラッグを手に参加して、エンターテイナーたちにフラッグを振れば、一層パレードへの一体感を味わえるだろう。
そして中盤ではパレードの目玉となる「超Discover U！！！タイム」がスタート。フロートが止まると始まる特別モーメントで、ルール無用のダンスでその場にいる皆で25周年を思う存分一緒にお祝いする時間だ。沿道のゲストもこの時だけはフロート周辺に一斉に集まって大はしゃぎ。感情を解き放って喜びを全身でアピールし、興奮の時間に没入していた。
このパレードをもっと楽しみたいゲスト向けに特別鑑賞エリアも設けられる。目の前にウッディー＆ウィニーがあらわれ、一緒に踊って、ハイタッチしてと、一緒に盛り上がれる体験が含まれる。
アニバーサリーらしい特別感に満ち溢れたこのパレード。25周年を迎えた喜びを集まったゲストとエンターテイナーらが一緒に分かち合い、喜びをシェアする素敵なひとときとなるだろう。ぜひ25周年期間中に身を持って楽しんでみてほしい。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」
◆USJ、開業25周年イヤーを祝う「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜」
パーク開業25周年のテーマ“Discover U！！！”は、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味が込められたもの。一年を通じて刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年を届ける。
カラフルな25周年アニバーサリーフロートを先頭に、ハローキティ、ピーナッツ、ミニオン、セサミストリート、SING、マリオと仲間たち、ポケモンのフロートが順にお目見え。周年を記念した特別なパレードソング「The Power of U」を中心とした賑やかな楽曲が流れ、エンターテイナー、パークの仲間たちのコスチュームも周年仕様でお祝いムードを全身でアピールしている。
◆パレードの見どころポイント
ポケモンのフロートでは、周年と同じ数の25匹のピカチュウが大量発生。どこを見ても可愛い空間につい笑顔がこぼれる。
マリオと仲間たちのフロートでは、クリスタルカラーのハテナブロックが登場。パレードフラッグを手に参加して、エンターテイナーたちにフラッグを振れば、一層パレードへの一体感を味わえるだろう。
そして中盤ではパレードの目玉となる「超Discover U！！！タイム」がスタート。フロートが止まると始まる特別モーメントで、ルール無用のダンスでその場にいる皆で25周年を思う存分一緒にお祝いする時間だ。沿道のゲストもこの時だけはフロート周辺に一斉に集まって大はしゃぎ。感情を解き放って喜びを全身でアピールし、興奮の時間に没入していた。
◆特別鑑賞エリアでもっとパレード体験が楽しく
このパレードをもっと楽しみたいゲスト向けに特別鑑賞エリアも設けられる。目の前にウッディー＆ウィニーがあらわれ、一緒に踊って、ハイタッチしてと、一緒に盛り上がれる体験が含まれる。
アニバーサリーらしい特別感に満ち溢れたこのパレード。25周年を迎えた喜びを集まったゲストとエンターテイナーらが一緒に分かち合い、喜びをシェアする素敵なひとときとなるだろう。ぜひ25周年期間中に身を持って楽しんでみてほしい。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】