【1/12 Honda CB1000F】 4月18日発売予定 価格：4,620円

タミヤはプラモデル「1/12 Honda CB1000F」を4月18日に発売する。価格は4,620円。

Honda CB1000Fはホンダが2025年11月に発売したバイク。CBはその時代の最新技術を投入しながら、最高のバランスを追求するフラグシップモデルに冠される。1,000CCの大排気量を持ちながらも、「スタイリング」、「軽さ」、「扱いやすさ」、「多用途性」といった多数の魅力を持つバイクを目指している。短い距離で停止と進行を繰り返すような都市内でも乗りやすく、高速を出せる状況ではそのポテンシャルを楽しめるバイクだ。

プラモデルではカウルに車体が隠されていない“ネイキッドモデル”なため、様々なメカ部分を繊細な部品で表現。精密でありながら作りやすさにも注力している。カウルに隠されてしまう吸気口「エアボックス」も表現。1パーツで作られたシートは革の質感が感じられるように金型を工夫しているなど、随所にこだわりが感じられる商品だという。