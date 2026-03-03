【ARTFX J 城之内克也 -熱き決闘者たち-】 9月 発売予定 価格：20,900円

コトブキヤは、フィギュア「ARTFX J 城之内克也 -熱き決闘者たち-」を9月に発売する。価格は20,900円。

本商品はアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場する決闘者「城之内克也」を1/7スケールフィギュア化したもの。

アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ25周年記念として加々美高浩氏の描き下ろしたイラストをもとに立体化され、両手を握りしめ、勝気そうに微笑む元気な姿が表現されている。

衣装は初立体化となる「バトルシティ編」で着用していたTシャツ姿が再現され、同社の「遊☆戯☆王」シリーズ関連フィギュアと並べて飾ればデュエルシーンなどを演出することができる。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると「パーフェクト城之内再現セット(表情替え＆両腕パーツ)」が付いてくる。アニメで印象的な表情とポーズを再現することができる。

ARTFX J 城之内克也 -熱き決闘者たち-

9月 発売予定

価格：20,900円

スケール：1/7

サイズ：全高約220mm（台座含む）

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI