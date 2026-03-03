明日4日(水)は関東甲信で雨や雪が降り、山沿いでは大雪となるおそれがあります。平地でも雪の積もる可能性があり、交通障害に注意が必要です。東北と北海道は5日(木)にかけて太平洋側で大雪となり、風も強いでしょう。6日(金)は再び西から雨が降りだし、7日(土)にかけて雨や雪、風が強まります。8日(日)は北日本で荒れた天気となりそうです。来週は高気圧に覆われ、晴れる日が多いでしょう。スギ花粉が大量に飛散しそうです。

4日(水)〜10日(火) 北日本中心に荒れた天気も

明日4日(水)は低気圧が関東の南岸を東へ進み、関東甲信は朝まで雨や雪の降る所があるでしょう。山沿いでは大雪のおそれがあり、積雪や凍結による交通障害に注意が必要です。東北や北海道は湿った雪や雨で、5日(木)にかけては太平洋側を中心に大雪となる所があるでしょう。

6日(金)〜7日(土)は新たな低気圧が日本海と本州南岸をそれぞれ東へ進みます。このため6日(金)は九州から東海で雨が降り、7日(土)は関東や東北南部にも雨雲がかかるでしょう。東北北部や北海道では雪になりそうです。8日(日)にかけて低気圧が北海道の東でさらに発達するため、沿岸部を中心に風が強く、北日本では荒れた天気になるおそれがあります。9日(月)と10日(火)は晴れる所が多い見込みです。

最高気温は平年並みか高い日が多く、特に6日(金)と7日(土)にこの時期としては気温が上がりそうです。ただ、8日(日)は急に寒くなる所がありますので、服装選びにお気をつけください。

11日(水)〜16日(月) 晴れる日が多く日差し暖か スギ花粉ピーク

3月11日(水)〜16日(月)は、九州から関東にかけては高気圧に覆われ、晴れる所が多いでしょう。福岡や大阪、名古屋、東京では最高気温が15℃〜18℃くらいの日が増え、日中は春本番の暖かさを感じられそうです。ただ、スギ花粉がピークを迎えている所が多く、大量に飛散するでしょう。花粉症の方は対策が欠かせません。一方、北陸から北海道では日本海側で雲が広がりやすく、12日(木)頃は雪の降る所があるでしょう。