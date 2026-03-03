¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ËÄÀÌÛ¤¹¤ë¹â»Ô³°¸ò¤Î¡ÈÆóËçÀå¡É ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎË½µó¤Ë¡ÖË¡ÅªÉ¾²Á¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤Î¾Ð»ß
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¡Ö»Â¼óºîÀï¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎË½µó¤Ë¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¡×¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Î·Á³¼²½¡×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´é¿§¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÖË¡ÅªÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¡¼¡¼¡£2Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÎÀµÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤âÌÐÌÚ³°Áê¤â¡¢¤½¤¦¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£¹ñ²È¼ç¸¢¤ÎÂº½Å¤ÈÉðÎÏ¹Ô»È¤Î¶Ø»ß¤Ï¹ñÏ¢·û¾ÏµÚ¤Ó¹ñºÝË¡¤ÎÂç¸¶Â§¤À¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤òÊÝÎ±¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¿¯¹¶¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ò½ä¤Ã¤Æ¤âÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÍÑ¤¤¤¿¾ïÅå¼êÃÊ¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥ª¥Þ¡¼¥ó¤ÎÃç²ð¤Ç¥¤¥é¥ó¤È³Ë¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤µ¤Ê¤«¤ËÀèÀ©¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¤¥é¥ó¤À¤±¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡Ö³ËÊ¼´ï³«È¯¤ä¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤ò´Þ¤àÃÏ°è¤òÉÔ°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¡¢³°¸òÅª²ò·è¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÌµË¡¤Ê¹¶·â¤ò¤ä¤á¤µ¤»¡¢¥¤¥é¥ó¡¦ÊÆ¹ñ¤ÎÁÐÊý¤Ë³°¸ò¸ò¾Ä¤ËÌá¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡×¤È¤¿¤À¤·¤¿¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡¢¤³¤¦¤¦¤½¤Ö¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤â¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤â¡¢¾®Àô¡ÊËÉ±Ò¡ËÂç¿Ã¤â¡¢»ä¼«¿È¤â¡¢º£½µ¡¢Íè½µ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç³°¸òÆüÄø¡¢ÃæÅìÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡ºÆÍè½µ19Æü¤Ë½éË¬ÊÆ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´¶¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Û¥ó¥Í¤À¤í¤¦¡£¤»¤á¤Æ¡ÖÀÖÂô·Ð»ºÂç¿Ã¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤°¤é¤¤¤¤Á¤ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£Éô²¼¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¢£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤Ï¶¯¤¯ÈóÆñ
¡¡ÊÆ¹ñ¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤â¡Ö¹ñÏ¢Ãæ¿´¼çµÁ¡×¤âÃÎ¤Ã¤¿¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎã³°¤À¡£2022Ç¯2·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡22Ç¯3·î¡¢¹â»Ô¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éºï½ü¤·¤¿¼«¿È¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡Ò¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤ä¹ñºÝÌóÂ«¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡Ó¤ÈÈãÈ½¡£¡¡Ö¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ÎµñÈÝ¸¢¡×¤ò»ý¤ÄÂç¹ñ¤¬¡Ö³°¸ò¡×¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¢¡Ö³ËÊ¼´ï¡×¤ò»ý¤ÄÂç¹ñ¤¬¡Ö·³»ö¡×¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È£¡Ö»ñ¸»¡×¤ò»ý¤ÄÂç¹ñ¤¬¡Ö·ÐºÑ¡×¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¡¼¡¼¤ò¡Ò¸·¤·¤¤¸½¼Â¡Ó¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾ò·ï¤âÈ÷¤¨¤ëÃæ¥í¤Î¶¼°Ò¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤¬¡Ö¤Ê¤é¤º¼Ô¡×¤Ê¤Î¤ÏÏÀ¤ò¤Þ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤â¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¥À¥ó¥Þ¥ê¤ÎÆóËçÀå³°¸ò¤Ç¡ÖÃæÅìÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤Ï¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
