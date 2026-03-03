登録車のブランド別新車販売台数

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2026年2月期の新車販売台数（速報値）を発表した。

【画像】新型『デリカD:5』

日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2026年2月期の新車販売台数は、前年同月比7.3％減の24万3670台と2カ月連続でのマイナス。



平井大介

一方、全国軽自動車協会連合会がまとめた2026年2月期の軽自動車の新車販売台数は、同3.2％増の15万1295台と3カ月連続でのプラスとなり、前月と同様に“軽高登低”の傾向が続く。

結果として、トータルでの2026年2月期の新車販売台数は同3.5％減の39万4965台と2カ月連続での前年実績割れとなった。

登録車の2026年2月期のブランド別新車販売台数

三菱自動車が前月のマイナスからプラスを回復し（前年同月比19.1％の5228台）、またスズキ（同17.6％増の1万5555台）とダイハツ（同7.0％増の2318台）がプラスを継続。

対して、レクサスは前月のプラスからマイナスに転じ（同10.9％減の5493台）、さらにトヨタ自動車（同8.6％減の11万4690台）やホンダ（同8.2％減の3万86台）、日産自動車（同10.4％減の2万2438台）、マツダ（同21.0％減の1万207台）、スバル（同25.5％減の6904台）は前年実績割れが続いた。

一方で貨物車のブランドは、いすゞ自動車（同7.2％増の6631台）、三菱ふそう（同12.0％増の2533台）、UDトラックス（同7.5％増の1031台）がプラスを維持。対して日野自動車（同8.1％減の3051台）はマイナスが継続した。

軽自動車のブランド別新車販売台数 軽自動車の2026年2月期のブランド別新車販売台数

前年同月比で11.4％減ながら4万8143台を販売したスズキが2カ月連続でのシェアトップに就く。

最大のライバルのダイハツは同19.2％増の4万6727台を記録したものの、1416台の差で第2位に甘んじた。



スズキ

また、日産自動車は同17.1％増の1万8937台とプラスに移行し、三菱自動車は同10.7％増の6591台とプラスを継続したが、ホンダは同1.2％減の2万4330台とマイナスに転じる。

一方、OEM供給を受けるブランドではトヨタ自動車が同26.8％増の2064台、スバルが同19.8％増の1419台とプラスを維持し、対してマツダは同11.5％減の3080台と前年実績割れが続いた。

業界団体関係者の声と今後

2026年2月期の新車販売について業界団体の関係者は、「新車販売は2025年12月期に登録車と軽自動車ともに回復したものの、2026年に入って登録車がマイナスに転じ、また軽自動車も伸び幅が縮小傾向にあるため、結果的にトータルでの新車販売は2カ月連続で前年実績を下回った。

ブランドでは日産自動車の登録車の復調が見えず、またホンダやマツダ、スバルも劣勢が続いている」と指摘する。



日産自動車

今後に関しては、「市場の新車需要は安定して推移しているものの、実質賃金のマイナス傾向は続き、また幅広い分野で値上げの動きが加速していることから、今後の新車販売市場は予断を許さない状況。

原材料費および輸送費の高騰による車両価格の上昇や、消費者のクルマに対する低価格志向の強まりなども、市場全体としてはマイナス要素になる。

中東紛争の激化による原油価格の高騰懸念や、中国の日本に対するレアアース輸出規制に伴う半導体不足なども気になるところ。

一方で今春には販売台数を増やしそうな新型車や特別仕様車が順次発売され、また各ブランドが年度末商戦のキャンペーンを積極展開する見込みなので、これらの施策がどれだけ新車市場を引っ張っていくかがポイント」と示唆した。