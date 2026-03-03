氷川きよし、2人分の手料理並ぶ“品数豊かな”食卓ショット披露「栄養管理もわたしの勤」 器や食材にもこだわり光る「これぞ丁寧な暮らし」「体にも心にも良さそう」
歌手の氷川きよし（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。「お休みの日の自炊。マネージャーの彼や自分の身体のために栄養管理もわたしの勤」と書き出し、健康を意識した2人分の食事が並ぶ和の食卓を披露した。
【写真】「体にも心にも良さそう」「これぞ丁寧な暮らし」品数豊かな手料理並ぶ食卓ショット披露の氷川きよし
木目調のテーブルの上には、鍋で炊いた白米にみそ汁、魚の干物、おでん、明太子や佃煮などのバラエティ豊かな小鉢がズラリ。
自ら干したという大根は切り干し大根にし、大根の葉はみそ汁に活用した。ほかにも、糠漬けや「気に入った石を重しにして木樽でお塩と柚子の皮と果汁に唐辛子と昆布を入れて大根と白菜の漬物」など、自家製のものが多数並んでいることを伝えた。
投稿では「食事は丁寧に真心込めて、センスよく彩りも気にしています。器も自分で作ったり選んだり」「歌も暮らしも丁寧に！きちんと！食べ物は無駄にしない！」と自身のポリシーを明かしている。
これに対し、親友のタレント・加藤綾菜（37）が「天才ですわ 世界で一番 キーナが作ったお味噌汁が美味しかったとカトちゃん言ってました」と反応したほか、「手作りお料理めちゃ美味しそうで綺麗」「kiiちゃんの優しい心が料理にもしっかり出ていて和み癒されますね」「美味しそうだし、体にも心にも良さそう」「こだわった器たちも本当にステキ」「これぞ丁寧な暮らし」「尊敬！」など、称賛コメントが数多く寄せられている。
