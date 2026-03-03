『葬送のフリーレン』どんな味？【ガチガチのパン】まさかの設定画解禁で新事実
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第6話「討伐要請」（通算34話）放送を記念して、【ガチガチのパン】の設定画が公開された。まずそうに食べるフェルンの姿とともに描かれている。
【画像】まずそうに食べるフェルン 『葬送のフリーレン』ガチガチのパン設定画
【ガチガチのパン】の設定画では、「とにかく堅い（あまりおいしくない）」「保存食として最適（乾パンみたいない）」「巾着に6〜7個入ります」と紹介。形は「ミルフィーユ状になってます」と伝えている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
