昨年11万人超動員の名古屋『CBC5チャン春祭り』2026年は拡大開催・見どころ「5つ」 アナトレカは40種類に【ラインナップ一覧】
CBCテレビは、同局イベント『CBC開局75周年 CBC5チャン春祭り』を3月19〜22日の4日間、名古屋・久屋大通公園で開催する。
『CBC5チャン春祭り』は、昨年11万人以上が来場した人気イベント。今年はパワーアップし、久屋大通公園（エディオン久屋広場・エンゼル広場）のほか、サカエヒロバスまでエリアが拡大される。楽しみ方は、大きく5つ。ステージイベント、番組体験ブース、飲食ゾーン、グッズゾーン、アジア大会・アジアパラ大会の体験ゾーンを用意する。
■『CBC開局75周年 CBC5チャン春祭り』開催概要
3月19日（木）〜3月22日（日）／久屋大通公園
※エンゼル会場・サカエヒロバス会場は3月20日（金・祝）から開催
開催時間：
3月19日（木）午後3時〜午後8時 ※久屋広場のみ
3月20日（金・祝）〜22日（日）午前10時〜午後7時
※エンゼル広場・サカエヒロバスは午後5時まで
場所：久屋大通公園
【エディオン久屋広場】（19日〜）ステージ、飲食ゾーン、協賛ブース
【エンゼル広場】（20日〜）番組体験ブース、グッズ販売、協賛ブース
【サカエヒロバス】（20日〜）アジア大会・アジアパラ大会 競技体験ゾーン、シェアシェアふわふわ
料金：入場無料
■ステージイベント
『ゴゴスマ』『サンデードラゴンズ』の公開生放送や、『太田×石井のデララバ』お笑いステージ、『チャント！』福引き大会、その他番組ステージやパブリックビューイング、昨年大盛り上がりだったアナウンサーステージなど、今年も盛りだくさんの内容となる。
■番組体験ブース
昨年大人気だった『SASUKE』のリアルセットが今年もやってくる。このほか、CBCテレビをクロマキーやCGで体感できるブースや、アナウンサー体験ブース、着ぐるみも大集合するアニメブース、CBC公式キャラクターのシェアシェアの巨大ふわふわなど、子ども大人まで楽しめる。
■飲食ゾーン
今年も春祭り特別コラボメニューを用意。『花咲かタイムズ』からは「想吃担担面」とコラボした今大流行のマーラータン、『チャント！』からはフォルテシモアッシュ監修のおしるこ＆昨年大人気だった“若狭アナのこだわり豚汁”、『デララバ』からは安城の名店「北京本店」とコラボした“背徳の北京飯”、『ゴゴスマ』からはゴゴスマ出演者の楽屋弁当でおなじみ、新栄の焼き肉店「松阪」のオリジナルグルメが登場する。ここでしか食べられない各番組の飲食ブース、さらに「手羽先サミット プロデュースゾーン」で絶品唐揚げなども楽しめる。
■グッズゾーン
各番組のグッズは新アイテムも用意。昨年好評だったCBCアナウンサー考案「CBCアナウンサートレーディングカード」もデザインを一新＆種類を増やして40種類となる。今年の春祭りでしか手に入らないグッズが盛りだくさん。
■【新登場】アジア大会・アジアパラ大会 競技体験ゾーン
32年ぶりの日本開催となる「アジア大会」が、今年9月に愛知・名古屋で開幕する。CBCテレビでは大会の模様を生放送予定。そこでサカエヒロバスにアジア大会の雰囲気を体験できるブースを用意。昨年大好評だったバタバタペイント（デジタルマラソン）はアジア大会仕様になって登場する。さらに近代五種のレーザー射撃体験、陸上競技体験、そしてアジアパラ大会のボッチャ体験など、楽しさを体感することができる。
