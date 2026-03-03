かつて日本テレビ「恋のから騒ぎ」にも出演したフリーアナウンサーの岩佐まり（42）が3日までに自身のブログを更新し、第2子となる女児を出産したことを報告した。

先月25日、「本日、第二子を出産いたしました」と第2子出産を報告。「本日、無事に2922gの女の子の赤ちゃんを出産いたしました。昨日母をかかりつけの病院へレスパイト入院させてから その足で私も病院へ入院し 本日、計画無痛分娩に挑みました」とつづった。

「事前に母の入院ベッドを予約しておく必要があったことや、私の体調、病院の都合など 色々な理由で 赤ちゃんに産まれる日を自由に決めさせてあげられない計画的な分娩となりましたが、すごくスムーズにお産が進んで 麻酔のおかげで痛みもわずかでした」と記し、「看護師さん助産師さん、麻酔科の先生、産科の先生、妊娠糖尿病のための栄養指導を何度も行ってくださった管理栄養士さん、皆々様に支えられて無事に出産できたことを心から感謝いたします」と感謝した。

さらに「2月25日は実は…3年前に亡くなった父と同じ誕生日でもあります。父と性格が似ている子かもしれませんよ…父の生まれ変わりかもしれませんよ…なにか運命的なものを感じながらこの子を一生懸命育てていきたいと思います。さらに賑やかになる我が家をどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

その後の投稿で「母子ともに元気に過ごしています」と経過を報告。「たくさんのお祝いコメントをありがとうございます。赤ちゃんを見守りながら病院で過ごしています。実は生後3日目となる昨日からやっとミルクが開始できて、母子同室になりました。普通は産まれてすぐにミルクを少しずつ飲ませるようですが うちの子は上手に飲めなかったみたいで しばらく点滴で栄養を入れてもらっていました。心配でしたが…今はゴクゴク飲めるようになっています」「細くて長い、可愛い手に痛々しい点滴のあとが…でも、医療のおかげで生きられました。感謝です」とトラブルがありつつもすくすく育っていることを明かした。

岩佐アナは2020年5月に中学時代の初恋相手と“交際ゼロ日婚”を発表し、2023年3月に第1子を出産。昨年10月、第2子妊娠を公表。妊娠糖尿病の診断を受けたことも明かしていた。また、若年性アルツハイマーを発症した母の介護についてブログで発信を続けている。