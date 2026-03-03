元おニャン子・渡辺美奈代「歴代のひな祭りごはん」約20枚一挙公開 参考になる品々に反響「桃色の世界素敵過ぎます」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が2日、ブログを更新。「ひな祭り振り返ってみました」と題し、2019年頃からの“歴代ひな祭りごはん”を一挙に公開した。
【写真一覧】「とっても綺麗で！とっても可愛くて…」称賛の声続々、渡辺美奈代の“歴代ひな祭りごはん”
色鮮やかなちらし寿司や手まり寿司、はまぐりのお吸い物、茶わん蒸しなど、華やかな料理の数々を写真で紹介。いくらや錦糸卵、エビ、れんこんなどをバランスよく盛り付けたちらし寿司は、見た目にも春らしく、食卓を彩っている。
21年には桜餅を初めて手作りしたことも明かし、ピンク色の道明寺や桜の葉で包んだ和菓子の写真も掲載。「懐かしい〜」と当時を振り返った。
さらに24年のひな祭りでは、はまぐりのお吸い物やいくらが盛り付けられた具だくさんの茶わん蒸し、デザートに桜の花の塩漬けをあしらったスイーツなども登場。25年の食卓にはチューリップを飾り、春らしい色鮮やかな食卓を披露している。
毎年工夫を凝らしたひな祭りメニューに、コメント欄には「とっても綺麗で！とっても可愛くて…桃色の世界素敵過ぎます」「美奈代さんのセンス！優しい世界大好きです」「どれも美味しそうなひな祭りのご馳走ですね」といった反響が寄せられている。
