ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が3日までに自身のインスタグラムを更新。初写真集のイベントを告知した。

「写真集のイベントが【2つ】決定しました」と書き出し「4月1日(水)オンラインサイン会」と「4月4日(土)お渡し会」を告知。その上で「このような機会に大変感謝です。宜しくお願いします」とつづり、ランジェリーショットを公開。白のレースから白の下着姿が透けていた。

このポストに対し「マジありがたい」「マジで美しいよな。西澤アナ」「アナウンサーが写真集かあ アナウンサー辞めてグラビア転身もいいんじゃないんですか」などと書き込まれていた。

西澤アナは1月18日配信の同局「チャンスの時間」で初写真の発売を発表。西澤アナは昨年に放送された同番組の企画、「西澤アナ完全密着企画」に出演し、話題となっていた。今放送はその第2弾だった。「アナウンサーもどきと言われた私が、森香澄さんに対抗して密着をしてもらい、私の本当の姿を見てもらいたいという企画をやりました」と1年前を回想。そして「水着写真集を発売することが決定しました〜！」と発表した。過去に水着写真集のオファーはあったが断ってきたと明かしつつも「自分の殻を破りたいと思いまして。新たな挑戦」と決意表明した。

西澤アナは1993年8月12日生まれ、埼玉県出身。中大在学中に「ミス中央大学2013」グランプリ。タレント活動なども行う。就職活動でアナウンサーとしてキー局の入社試験を受けるも全滅。16年サイバーエージェント入社。営業として勤務し、18年4月からABEMA専属アナウンサーとなる。現在はバラエティー番組「チャンスの時間」をはじめ、スポーツ情報番組、定時ニュース、ボートレース番組などに出演。