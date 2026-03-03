「嫌すぎるし店も迷惑」アイドル、衣装のまま飲食店に行く姿に賛否。「アイドルだってお腹は空く」
7人組女性アイドルグループ・OLiDOL！ の公式X（旧Twitter）アカウントは3月1日、投稿を更新。衣装のまま飲食店に行く姿を公開したところ「アイドルだってお腹は空く」や「嫌すぎるし店も迷惑」など、賛否両論が寄せられています。
【写真】衣装のまま飲食店に行くアイドル
「プロ意識が低すぎる」同アカウントは「ライブ前に吉野家かち混むOLアイドル」とつづり、写真を投稿。メンバーが衣装のまま飲食店で食事をする様子です。あまり見ることのないアイドルの生態が分かる1枚ですが、X上ではさまざまな意見が挙がっています。
この投稿には「衣装のまま吉野家で丼かっ食らうアイドル好きすぎるw」「好感度高くて神」「ご飯粒ついてるの可愛すぎな」「アイドルだってお腹は空く」など好意的な意見の一方で「衣装大事にしない人達なんだなって思うわ」「こんなアイドル嫌すぎるし店も迷惑」「プロ意識が低すぎる」「ステージ上の世界観ぶち壊しだと思う」といった声も寄せられました。
「演出の都合上」補足説明にも厳しい声投稿への反響を受け、同アカウントは2日、投稿を更新。「演出の都合上、撮影時のみ上着を脱いでおります。ご理解いただけますと幸いです」と補足説明しました。これに対しても「苦しすぎる言い訳」「ちょっと燃えたら自分で演出って説明すんのダサ」「SNS向いてない」「マイナスブランディングですが…」など、厳しい声が寄せられています。(文:堀井 ユウ)
