気象庁が実施している「最高気温が40度以上の日の名称に関するアンケート」がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】名前の候補……どのネーミングがしっくりきますか？

現在、気象庁では、最高気温が25度以上の日を「夏日」、30度以上の日を「真夏日」、35度以上の日を「猛暑日」として、用語として天気予報などで使用しているが、40度以上を指す用語はない。。



近年の記録的な高温を受け、最高気温が40度以上の日について新たに名称を定めることで、注意を促す狙いがあるそうだ。



炎暑日、劇暑日、激暑日、厳暑日、酷暑日、極暑日、甚暑日、盛暑日、大暑日、熱暑日、繁暑日、烈暑日、超猛暑日…40度以上の日にふさわしい名前は果たして？



Xでは雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんがこのアンケートを紹介したところ大反響。



SNSユーザー達から



「私は『酷暑日』に投票。」



「無難に

・厳暑日

・酷暑日

・熱暑日

これらになりそうだよね

これからも気温がどんどん上昇していくことを考えると派手な名前は残しておきたいし」

「『なんとか日』とかじゃなく『熱災警報』を発令して、台風や大雪の日のように、避難や不要不急の社会活動の停止を呼びかけた方がいい。みんな真面目に働いちゃうから⋯」

「溢暑日(ぼんじょび)は……」



など数々の意見が寄せられている。



このアンケートについて、気象科学者で東京大学未来ビジョン研究センター教授の江守正多（えもり・せいた）さんにお話を聞いた。



ーー40度以上の日に名称を設けることについて感想を。



江守：僕は気候変動の将来予測に基づいた2050年の天気予報や2100年の天気予報を監修したことがあります。40度以上の頻発は以前から予想していましたが、いよいよ現実が予測に追いついてきている感じがしていました。



ーー候補に挙がっているもので個人的に一番しっくりくる名称は？



江守：日本気象協会が「酷暑日」と呼んでいるというのを聞いていたこともあり、僕も個人的に「酷暑日」がしっくりくると思っています。実際に投票もしました。



「激暑日」もしっくりくるのですが、これは将来の45度にとっておいた方がよいかなと思います。45度が出るようになる前に気候変動が止まることを願っていますが…。



◇ ◇



アンケートの実施期間は3月29日まで。読者のみなさんはどんなネーミングがふさわしいと思うだろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）