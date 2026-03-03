実業団のトップランナーが高校生に直接指導です。倉敷市の高校で、中電工陸上競技部によるランニングスクールが開かれました。

【写真を見る】中電工陸上競技部がランニングスクール 高校生に体幹トレーニングなどを実践指導【岡山】

この教室は、「中電工」が地域貢献にと岡山県内で初めて開催したものです。中電工の陸上競技部所属で、玉野光南高校出身の尾関大成選手らが「競技力向上のためには栄養摂取や7時間半以上の睡眠といった日々の習慣が大切」と伝えました。

体幹トレーニングなど実践指導

また実技では選手たちが普段している体幹トレーニングなどの実践指導も行われました。



（倉敷南高校陸上競技部 中山開理さん）

「意識だったり経験だったりを教えていただいてそれを活かしていけたらこれからどれだけ成長できるかなと思うとわくわくします」



（中電工陸上競技部 尾関大成選手）

「初心に戻れたなという感じがします。積極的にこういうふうに参加をしていずれは母校（玉野光南高校）にもランニングスクールができたらいいな」



参加した約30人の部員と選手たちは一緒に走るなどして交流を深めていました。