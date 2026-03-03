Photo: 小原啓樹

ノイズキャンセリングイヤホンが当たり前になって、僕たちの耳はちょっと贅沢になったのかもしれません。

というのも、ノイズキャンセリングに慣れてしまうと、イヤホンを外したときの「世界ってこんなにうるさかったっけ？」感がすごいんですよ。都心部の話になっちゃいますが、とくに地下鉄。調べてみたら車内騒音が100dBを超えることもあるらしく、これは「騒々しい工場内」レベルなんだとか。

でも、ノイキャンイヤホンやヘッドホンで音楽を聴いていると、今度は周囲の音がぜんぜん聞こえなくなるんですよね。安全面を考えるとちょっと怖い気もします。

音楽を聴きたいわけじゃない。ただ、自分の周りの音量を下げたいだけ。

そんな要望に応えてくれるのが、オーディオテクニカが新たに送り出すイヤープラグ 「AT-ERP3」 と 「AT-ERP5」 です。

Photo: 小原啓樹 遮音のためにプラグが塞がった「AT-ERP3」（左）と、最適な音量とバランスで音楽を伝えるための穴が空いている「AT-ERP5」（右）。

いわゆる「耳栓」なのですが、実際に使ってみたところ「“イヤホン大手のオーディオテクニカ”が本気で設計するとこうなるのか」と感心させられました。

AT-ERP3 2,970円 Amazonで見る PR PR 2,970円 公式サイトで見る PR PR

AT-ERP5 3,960円 Amazonで見る PR PR 3,960円 公式サイトで見る PR PR

つけた瞬間、世界の音量が｢ちょうどよく｣なる

Photo: 小原啓樹

まずは日常使い向けの 「AT-ERP3」 ですが、装着した瞬間に“違い”がわかります。

世界が「ミュート」されるのではなく、音量が適正値まで下がる感じ。不快な帯域の騒音は抑えられるのに、人の声やアラーム音はちゃんと聞こえます。完全な静寂ではなく、 ちょうどよい静けさです。

正直に言いますと、ノイキャンに慣れた耳では最初、「意外とマイルドだな」って感じでした。でも、慣れてくると「これがジャストなバランスじゃないか」と思えるのです。

Photo: 小原啓樹

カフェでPC作業をしているとき、地下鉄で移動しているとき、自宅で集中したいとき。つけるだけで、ノイキャンイヤホンでは得られなかった BGMなしの快適な静けさが手に入ります。

ソフトシリコン素材のリング形状パーツが耳にフィットしてくれるので、長時間つけっぱなしでも疲れにくいのもポイントです。最初は装着感がありますが、自然な音量の下がり方も含めて、つい「着けているのを忘れちゃう瞬間」が何度かありました。

さらに抗菌仕様のイヤーピースで衛生面も安心ですね。デザインも肌なじみが良く目立ちにくい印象です。

そして個人的にいいなと思ったのは、イヤホンと違って耳からはみ出ないということ。僕の場合はこれをつけたまま寝転がっても、全然大丈夫でした。

Photo: 小原啓樹 コンパクトなキャリングケース。充電も不要で、いつでもどこでも持ち運んですぐ使える。

もちろんバッテリー不要。充電の手間ゼロ。そして小さい。軽い。

イヤホンのノイキャンは素晴らしい技術ですが、音楽用途ではなく「静かにしたいだけ」という用途にはバッテリー管理が必要になるなど、正直オーバースペック。ですが「AT-ERP3」には、そういう煩わしさが一切ありません。

Photo: 小原啓樹 カラーバリエーションはGray（左）、Coral（中央）、Black（右）。

カラーはGray、Coral、Blackの3色展開。値段は税込2,970円 。

耳栓としては高級かもしれませんが、毎日の積み重なる“騒音ストレス”から解放されると思えば、非常にリーズナブルです。

AT-ERP3 2,970円 Amazonで見る PR PR 2,970円 公式サイトで見る PR PR

耳栓をすれば、ライブの音が｢もっと聴こえる｣

Photo: 小原啓樹

もうひとつのモデル 「AT-ERP5」 は、ライブやフェスなどの音楽シーン向けです。

「え、ライブで耳栓？ もったいなくない？」

そう思いますよね。僕も最初はそうでしたが、ライブで耳栓をつける音楽ファンって、そんなに珍しくないんですよね。なんならアーティストや公演によってはライブ前に耳栓を配ることもあるくらいです。

僕自身も先日、都内の大型会場でのイベントに行ったとき、なんとほぼ最前列でスピーカーの真ん前の座席。案の定、想定以上の爆音にひるんでしまいました。 近くに座っていた子どもは、たまらず耳を塞いでいたくらいで、ちょっとかわいそうでした。

実際、ライブやコンサートの音量は 104〜112dBに達するとされています。WHOによると世界では約11億人の若者が大音量による難聴リスクに直面しているというデータも。耳の有毛細胞は一度壊れたら再生しない＝聴力はほぼ回復しないという事実を考えると、これはかなり怖い話です。

Photo: 小原啓樹

そんなライブ用途に最適化された「AT-ERP5」は、 2層のフィルタリングダンパー（音を抑える幕）によって、音のバランスを保ったまま音量を低減してくれる。

つまり、音質を壊さずに、音量だけを下げてくれます。ここが「音響メーカーの耳栓」の真骨頂という感じですね。

Image: オーディオテクニカ

そしてこれ、耳の健康面だけでなく、音楽的なメリットもあります。

音量が下がることで、爆音に埋もれていた楽器の細部やボーカルのニュアンスが「聴こえてくる」んです。ライブならではの大音量による音圧を身体で感じながらも、演奏や楽曲の繊細さも感じられる。まさに音楽がもっと近くなる体験が得られるはずです。

Photo: 小原啓樹

激しい動きでもズレにくいシリコン製リング形状パーツに加えて、金属の雰囲気をあしらったアクセサリーライクなデザインも魅力的で、ライブファッションの一部として成立するルックスです。

ストラップホール付きのキャリングケースはストラップで下げられるので、フェスやクラブで「あっ、音大きい」と思ったら、ポケットやバッグから探すことなく取り出せますよ。

Photo: 小原啓樹 カラーバリエーションはGold（左）、Black（右）。

カラーはGoldとBlackの2色で、税込3,960円。

ライブやフェスに通う人なら、一生分の音楽体験を守る「保険」として十分リーズナブル。失った聴力は戻ってきませんからね…。

AT-ERP5 3,960円 Amazonで見る PR PR 3,960円 公式サイトで見る PR PR

イヤープラグは、いわば耳の｢サングラス｣

目にはサングラスがあります。ブルーライトカットメガネもある。UVカットのコンタクトレンズだってある。

じゃあ、 耳には？

正直、これまでほぼ選択肢がなかったと思うんです。あるとすれば、ウレタンの耳栓くらい。でも、それだと音がこもってしまうデメリットもありました。

このオーディオテクニカの 「AT-ERP3」 （税込2,970円）と 「AT-ERP5」 （税込3,960円）は、「日常の騒音ストレス軽減」と「音楽ライブでの聴覚保護」、それぞれに最適化された電池不要の「聴覚のフィルタリングデバイス」 です。

音を主体的にコントロールして、「今この瞬間に没入する」時代へ。この2つのアイテムは重要な存在となりそうです。

AT-ERP3 2,970円 Amazonで見る PR PR 2,970円 公式サイトで見る PR PR

AT-ERP5 3,960円 Amazonで見る PR PR 3,960円 公式サイトで見る PR PR

Source: オーディオテクニカ, WHO