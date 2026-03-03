「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」（税込 194円）

　ロングセラー菓子ブランド「コアラのマーチ」は、3月17日（火）から、「366日のハピバのマーチ」と題し誕生日・西暦・干支・血液型を絵柄に採用した商品を、全国で発売される。

■組み合わせは約17万通り

　今回登場するのは、誰にでも必ず当てはまる誕生日・西暦・干支・血液型を使用した全500種類の絵柄がそろうお菓子。

　西暦は、日本最高齢の誕生年とされる1911年から、未来に生まれてくる子どもたちの誕生年となる2028年までを用意（2026年2月27日時点）。

　西暦×誕生日×血液型の3項目を合わせた組み合わせは約17万通りにものぼり、自分好みにコアラを組み合わせることで、自分や家族、友人や推しのプロフィール探しを楽しむことが可能だという。

　ちなみに、同日から「366日のハピバのマーチ」企画にちなんだ新商品として、北海道産生クリームを使用したビスケットと香り豊かないちご風味のチョコレートでショートケーキをイメージした味わいに仕立てた「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」を発売。

　コアラのマーチの誕生年“1984”と、今年制定した「コアラのマーチの日」である“0303”のロウソクをあしらったショートケーキ風のパッケージデザインも注目だ。