「コアラのマーチ」で自分のプロフが見つかる！ 誕生日・西暦・血液型など全500種類の絵柄が登場
ロングセラー菓子ブランド「コアラのマーチ」は、3月17日（火）から、「366日のハピバのマーチ」と題し誕生日・西暦・干支・血液型を絵柄に採用した商品を、全国で発売される。
【写真】自分のプロフィール見つかるかな？ 「366日のハピバのマーチ」詳細
■組み合わせは約17万通り
今回登場するのは、誰にでも必ず当てはまる誕生日・西暦・干支・血液型を使用した全500種類の絵柄がそろうお菓子。
西暦は、日本最高齢の誕生年とされる1911年から、未来に生まれてくる子どもたちの誕生年となる2028年までを用意（2026年2月27日時点）。
西暦×誕生日×血液型の3項目を合わせた組み合わせは約17万通りにものぼり、自分好みにコアラを組み合わせることで、自分や家族、友人や推しのプロフィール探しを楽しむことが可能だという。
ちなみに、同日から「366日のハピバのマーチ」企画にちなんだ新商品として、北海道産生クリームを使用したビスケットと香り豊かないちご風味のチョコレートでショートケーキをイメージした味わいに仕立てた「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」を発売。
コアラのマーチの誕生年“1984”と、今年制定した「コアラのマーチの日」である“0303”のロウソクをあしらったショートケーキ風のパッケージデザインも注目だ。
