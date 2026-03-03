元パティシエが「バナナチーズケーキ」を作ってみた！ 東北きりたんの雑談7割、お菓子のコツ3割のトークが楽しいVOICEROIDキッチン動画
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【第十回】うちで食べるめしもうまい。【バナナチーズケーキ】』という＠そらちさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
第十回 バナナチーズケーキ
クリームチーズ 432g
グラニュー糖120g
バナナ3本
レモンジュース 大匙1.5
全卵5個(Mサイズ)
コーンスターチ20g
生クリーム162g
-焼成-
250度/40分
【第十回】うちで食べるめしもうまい。【バナナチーズケーキ】
とてもおいしそうなバナナチーズケーキを作り上げる動画が投稿されています。作ったのは元パティシエの＠そらちさんです。
この動画は、東北きりたん（VOICEROID）がナレーションを務めるスタイルを取っています。作り方のコツはちゃんと解説しつつも、関係ない雑談もたっぷり入ったユニークな構成となっています。
動画は、出張から帰宅した投稿者が、台所で熟しすぎたバナナを手にするところからはじまります。変色が激しい部分は取り除き、バーミックスでペースト状にします。
画面上では卵を溶き、チーズを計量するなど作業が進みますが、ナレーションはほぼトーク番組状態。ナチョス談義から、屋台の話、ケバブに関することなど、ゆるくてクスッと笑える話題が次々と展開されます。お菓子についてちゃんと解説すると言っておきながら、レシピ自体は「混ぜて焼くだけ」と豪快にまとめてしまうのも楽しいところです。
とはいえ、そこは元パティシエの投稿者。「クリームチーズは少し温める」「卵や生クリームもできるだけ同じ温度に」「混ぜる時はゴムベラで」など、要点となるコツはしっかりと教えてくれます。
焼き上がったケーキは、粗熱が取れるまで放置して、ラップをして1日冷蔵庫で休ませました。カットするときは、縦長のプラスチック容器に熱湯を注いでナイフを温めて切ります。切るごとに毎回キッチンペーパーでナイフを拭くことも大切だそうです。
プロの技でケーキを切り分けると、なんとも美しい断面が現れました。焼き上がりを見て「ちょっと焼きすぎたかも」と反省しつつも、画面に映るしっとりとしたチーズケーキはかなりの破壊力です。
レシピをしっかりと学ぶというより、きりたんの台所トークをBGMにのんびり過ごしたいという人にぴったりの動画です。興味を持った方は、ぜひ視聴してみてください。
視聴者コメント
良すぎる
ふわぁお
すぅごい
断面美しい
店で売ってるやつ並にキレイ
文／高橋ホイコ