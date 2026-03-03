高橋克典、息子の17歳誕生日を祝福 親子2ショット&幼少期の愛らしい姿を公開「パパに似てイケメン」「スラリと背も伸びて」
俳優の高橋克典（61）が2月27日 に、自身のブログを更新。17歳を迎えた息子の誕生日を祝い、親子2ショットを公開した。
【写真】「かっこいいしスタイルいいし、まさしく両親譲り」高橋克典＆長男の親子2ショット
高橋は「誕生日おめでとう♪」と題してブログを更新すると、「今日は息子の誕生日」と報告。「ずっと雪山にいたのでお寿司が食べたいとのリクエスト」と息子が誕生し、病院から初めて自宅へ帰る際に立ち寄ったという行きつけの寿司店を訪れたことを明かし、息子とのほほ笑ましい2ショットを披露している。
事前に誕生日であることを伝えていたところ、「なんとなんと花束をプレゼントしてくださった」と店からサプライズがあったようで、息子は「花束なんてもらうの初めてだと大喜び」と記し、高橋は「あれから17年経ちました」としみじみと振り返った。
また、「3人でささやかにお祝いしました」と、堪能したお寿司の写真や息子と並んだ親子2ショットなどを公開。「いい顔してた。それだけで充分です」と父としての思いをつづり、「また一年、自分の道をしっかりと歩いていけますように」とエールを送っている。
誕生日ケーキは「自由が丘モンブラン」。ろうそくが灯された華やかなケーキの写真とともに、「誕生日おめでとう」と改めて祝福。「また一年、さらにしっかりとビジョンを広げ、健康に、楽しく歩んでいけますように」と願いを込めた。
最後は、「来週試験頑張って、また残りのシーズンガンバだ！」と父として温かく背中を押し、幼少期の息子が歩行器のようなものに座った笑顔あふれる愛らしい写真でブログを締めくくっている。
この投稿にファンから「家族で素敵な時間を」「パパに似てイケメン」「素敵な青年になられて」「克典さんより身長が伸びてスキーもやってるからシュッとしてイケメン」「なんと可愛らしい!!」「かっこいいしスタイルいいし、まさしく両親譲り」「小顔のイケメン」「スラリと背も伸びて頼もしい」など祝福の声や、成長した姿に驚く声が寄せられている。
