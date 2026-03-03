USJ、ピカチュウだらけの25周年パレード！ 撮り下ろしをお届けレックウザやゲンガーなどポケモンたちが大集合
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月31日に開業25周年を迎えることへの感謝を込めて3月4日から2027年3月30日まで“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、様々な企画を実施する。
25周年記念プログラムでは、パレード「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」も実施。“ポケモンずかんNo.0025”のピカチュウが、開業25周年のパークに25匹登場する。
他にも、ミュウやゲンガー、レックウザなどシリーズ全体からポケモンが登場。さらに、ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカーがゲストのそばで盛り上げてくれる有料鑑賞エリア（2,100円）も用意されている。
本稿では、現地で撮影したパレードの様子をお届けする。
